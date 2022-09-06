Легкоатлетка Клишина высказалась о смене спортивного гражданства

«Это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры — это нормальный выбор. Это все равно что человека пригласили по работе в другую страну, и он переезжает.



Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить. Это очень сложный процесс, требующий времени. Поэтому не думаю, что у всех скопом получится резко поменять гражданство», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».