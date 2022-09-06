Легкоатлетка Клишина высказалась о смене спортивного гражданства

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что спокойно относится к отечественным спортсменам, которые меняют гражданство, чтобы продолжить международную карьеру.
«Это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры — это нормальный выбор. Это все равно что человека пригласили по работе в другую страну, и он переезжает.
Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить. Это очень сложный процесс, требующий времени. Поэтому не думаю, что у всех скопом получится резко поменять гражданство», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».
21-летняя Клишина является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину и серебряным призером чемпионата мира 2017 года.
Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд международных организаций решили отстранить отечественных спортсменов от турниров.
Ранее теннисистка Дарья Касаткина заявила, что согласна с баном российских сборных.