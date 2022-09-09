ВФЛА назвала причину задержки выплат призовых легкоатлетам

«Приносим свои извинения спортсменам и тренерам. Задержка произошла из-за огромного количества заявок на выплаты призовых, которые мы не успели обработать. Гарантируем, что все призовые будут выплачены в полном объёме», — сообщили в пресс-службе ВФЛА в ответ на официальный запрос «Чемпионата» о причинах отсутствия выплат призовых.