«Это уже не чемпионат мира». Наши гимнастки-художницы остались без мирового золота

Наши чемпионки в эти же дни выступают на Спартакиаде. Вот и посмотрим, кто же лучше.

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14 сентября в Болгарии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Вне зависимости от того, кто станет победителем, эти соревнования войдут в историю – впервые за долгие годы золото достанется не России. Кроме того, эти соревнования станут первым квалификационным стартом на Олимпийские игры – 2024. Три лучшие гимнастки и три команды получат олимпийские квоты, а 24 лучшие гимнастки турнира квалифицируются на чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году.

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У россиянок уже не так много шансов пробиться на Олимпиаду в Париж. Остаётся надеяться лишь на то, что ограничения снимут в 2023 году.

«Это уже не чемпионат мира»

Напомним, россиянки и белорусские спортсменки не примут участия в соревнованиях из-за отстранения FIG. И, по мнению представителей российской стороны, чемпионат мира, в котором не принимают участие сильнейшие спортсменки мира, сложно считать полноценным. Также возникает вопрос, сможет ли такая борьба, в которой не примут участие главные звёзды мировой художественной гимнастики, привлечь внимание аудитории?

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что телеканал не покажет соревнования, несмотря на наличие прав на телетрансляцию. По его мнению, без лидеров соревнований чемпионат не будет интересен аудитории:

«Мы подходим к событиям индивидуально – нельзя сказать, что мы отказываемся от всех международных событий, потому что они без россиян неинтересны. Но, например, мы показали чемпионат мира по хоккею – рейтинги там были весьма скромные. Сейчас стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – показывать его мы не будем, хотя права есть.

Чемпионат мира без не просто главных претендентов на медали, а безусловных лидеров – это уже не чемпионат мира. Интерес к нему может быть разве что у очень узкой аудитории», – рассказал Тащин корреспонденту «Чемпионата».

Решение российского спортивного телеканала поддержала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер:

«Мы же до этого видели чемпионат Европы по художественной гимнастике без наших спортсменок. Это не было никому интересно. Поэтому какой смысл в нынешнем чемпионате мира без нас? Там остался только Китай. Так что я понимаю решение канала не транслировать турнир.

Как я уже говорила, настоящее мировое первенство проводится у нас на Спартакиаде сильнейших. Здесь собраны все лучшие спортсменки мира: у нас соревнуются практически две сборные России, а также команды разных регионов, которые сильнее многих сборных в мире. Уже прошёл первый день Спартакиады, и на нём был продемонстрирован потрясающий уровень выступлений», – цитирует Винер «Матч ТВ».

Шанс для всех остальных

С другой стороны, неучастие российских и белорусских спортсменок позволит многим гимнасткам других стран впервые всерьёз побороться за награды чемпионата мира. В отличие от предыдущих турниров, где лидеры были практически предопределены, результаты этих соревнований не совсем очевидны. Более того, впервые за 20 лет первое место в общей медальной таблице достанется не команде России, а также впервые за 15 лет победительницей в индивидуальном многоборье станет не россиянка.

За золото в индивидуальном многоборье, вероятнее всего, будут сражаться представительница Израиля Дарья Атаманова и Боряна Калейн из Болгарии, которые заняли первое и второе место на июньском чемпионате Европы. За путёвки на Олимпиаду-2024 также будут бороться итальянка София Раффаэлли, победительница одного из этапов Кубка мира, и бронзовая медалистка чемпионата Европы Стилиана Николова из Болгарии.

На победу в групповом многоборье, в котором с 2015 года побеждали только россиянки, претендуют Болгария, Италия, Азербайджан и Израиль.

Ведущие гимнастки сборной России в эти же дни выступают на Спартакиаде сильнейших. И сёстры Аверины, и Лала Крамаренко показывают свои программы в «боевом» режиме и сражаются за медали всероссийских соревнований, а также за призовые от министерства спорта.