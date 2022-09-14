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2 часа назад

Российский гимнаст Далалоян заявил, что готов продолжить выступать за итальянский клуб

ТАСС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян готов в ближайшем сезоне продолжать выступать за клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в среду.

Российский гимнаст заявил о готовности выступать за итальянский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После победы в составе российской команды на Олимпиаде в Токио в конце июля 2021 года Далалоян заключил контракт с Gymnastic Romagna Team. В составе этого клуба он весной стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии (серия А).

"Сезон в итальянской лиге стартует только весной, поэтому говорить сейчас о том, что я точно продолжу выступать за Gymnastic Romagna Team, пока преждевременно, - заметил Далалоян. - Но руководство этой команды заинтересовано во мне и время от времени спрашивает о том, как у меня обстоят дела".

"Конечно, я заинтересован продолжать выступать в чемпионате Италии. Это важно и с учетом того, что в ту же германскую бундеслигу нам дорога закрыта с весны", - добавил собеседник ТАСС.

Далалояну 26 лет, он является олимпийским чемпионом в командном многоборье, а также трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Международная федерация гимнастики (FIG) из-за обострения ситуации на Украине запретила в начале марта российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG, однако на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется. Несмотря на это, клубы германской лиги, в отличие от итальянской, разорвали в марте соглашения с российскими гимнастами. В прошлом сезоне в бундеслиге за различные клубы выступали семь россиян, включая олимпийских чемпионов Далалояна, Никиту Нагорного и Давида Белявского.

Легкая атлетика,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,
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