Куляку сократили срок дисквалификации из-за буквы Z

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) частично удовлетворил апелляцию по иску гимнаста РФ Ивана Куляка. Ему сократили срок дисквалификации. Об этом пишет РИА Новости.

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Так, по решению суда, гимнаст не может участвовать в каких-либо мероприятиях или соревнованиях под эгидой FIG с 17 мая 2022 года до 16 мая 2023 года. Кроме того, он должен оплатить расходы по апелляции в сумме 5 тыс. швейцарских франков.

Изначально решение GEF предполагало наложение дисквалификации на 6 месяцев с момента снятия санкций с российских спортсменов.

Напомним, в марте Куляк на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с нанесенной на форму буквой Z. По словам спортсмена, это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. Дисциплинарный комитет FIG дисквалифицировал Куляка на один год.