Куляку сократили срок дисквалификации из-за буквы Z

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) частично удовлетворил апелляцию по иску гимнаста РФ Ивана Куляка. Ему сократили срок дисквалификации. Об этом пишет РИА Новости.
Так, по решению суда, гимнаст не может участвовать в каких-либо мероприятиях или соревнованиях под эгидой FIG с 17 мая 2022 года до 16 мая 2023 года. Кроме того, он должен оплатить расходы по апелляции в сумме 5 тыс. швейцарских франков.
Изначально решение GEF предполагало наложение дисквалификации на 6 месяцев с момента снятия санкций с российских спортсменов.
Напомним, в марте Куляк на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с нанесенной на форму буквой Z. По словам спортсмена, это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. Дисциплинарный комитет FIG дисквалифицировал Куляка на один год.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что поведение украинских гимнастов на этапе Кубка мира было мало терпимым и провоцирующим. При этом представитель Международной федерации гимнастики повел себя не самым лучшим образом, выдвигая требования, которые не были ничем предписаны.