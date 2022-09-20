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2 часа назад

В Грузии вооруженный человек ворвался в банк и захватил заложников

ТК «Звезда»иещё 1

В Грузии вооруженный человек ворвался в банк и захватил заложников
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Вооруженный человек ворвался в «Банк Грузии» в Кутаиси. Он захватил заложников и требует выкуп.

По последней информации, полицейские оцепили место происшествия, пишет «Sputnik Грузия» в Telegram-канале. Также, по предварительным данным, в заложниках могут находиться до 10 человек - сотрудники банка и клиенты. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Кроме этого сообщается, что напавший на «Банк Грузии» требует два миллиона лари (около $704 тыс.).

Позже появилась информация о том, что МВД страны подтвердило нападение на банк в Кутаиси. Ведомство также призвало СМИ и граждан не вести прямых видеотрансляций с места событий и соблюдать нормы безопасности.

«Правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия», - говорится в заявлении МВД Грузии.

По последней информации СМИ, полиции удалось освободить двух женщин из захваченного в Кутаиси банка.

В апреле прошлого года в Тбилиси человек с оружием ворвался в офис одного из местных банков. Совершив нападение, он взял в заложники несколько человек, которые на тот момент находились внутри помещения.

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