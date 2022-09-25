Кенийский бегун установил новый мировой рекорд в марафоне

Представитель Кении Элиуд Кипчоге занял первое место на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

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Кипчоге обновил мировой рекорд, который принадлежал ему же и был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году. Тогда он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Второе место занял кениец Марк Корир (2:05.58), третьим финишировал представитель Эфиопии Таду Абате (2:06.28).

Кипчоге 37 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне, серебряным призером Олимпиады 2008 года и бронзовым призером Олимпиады 2004 года в беге на 5 000 метров. В активе кенийца золото чемпионата мира 2003 года и серебро мирового первенства 2007 года.

В октябре 2019 года Кипчоге на марафоне в Вене финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды и стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Этот рекорд не был ратифицирован, поскольку марафон проводился не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.