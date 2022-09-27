Легкоатлетка Дарья Клишина четыре года скрывала рождение ребенка

— Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще в 2020 году, но из за пандемии их перенесли на один год. И тогда у меня не осталось сомнений, что нужно делать перерыв для рождения ребёнка. Намерений тренироваться после Игр не было, я четко понимала, что нужно выделить время для семьи. Олимпийский цикл был сложным. Требовалось большое усилие, чтобы выдерживать длительные тренировочные сборы, на которые я уезжала во время подготовки. Супруг и сын, теперь уже старший, помогали мне, позволяли полноценно тренироваться. Но после Токио я решила, что пришло время побыть мамой.