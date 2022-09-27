Легкоатлетка Дарья Клишина четыре года скрывала рождение ребенка

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, призналась, что является мамой двух сыновей.
28 июня 31 летняя спортсменка объявила о рождении сына.
— После Олимпиады в Токио вы планировали беременность? Не было мыслей продолжить тренироваться?
— Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще в 2020 году, но из за пандемии их перенесли на один год. И тогда у меня не осталось сомнений, что нужно делать перерыв для рождения ребёнка. Намерений тренироваться после Игр не было, я четко понимала, что нужно выделить время для семьи. Олимпийский цикл был сложным. Требовалось большое усилие, чтобы выдерживать длительные тренировочные сборы, на которые я уезжала во время подготовки. Супруг и сын, теперь уже старший, помогали мне, позволяли полноценно тренироваться. Но после Токио я решила, что пришло время побыть мамой.
— А ведь ваш старший сын родился уже 4 года назад. А об этом почти никто не знал.
— Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Всё сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец. Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через 8 месяцев после родов, — сказала Клишина в интервью журналу Всероссийской федерации легкой атлетики.
Клишина дважды выигрывала золото чемпионатов Европы в помещении (2011, 2013), брала золото командного чемпионата Европы (2015) и выигрывала Универсиаду (2013).