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1 час назад

Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг

Чемпионат.com

Дисциплинарный орган по лёгкой атлетике (AIU) принял решение о дисквалификации кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди. Спортсмен дисквалифицирован на три года за нарушение допинговых правил. В 2021 году он сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили препараты, повышающие уровень тестостерона.

Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за отстранения Локеди не смог выступить на Играх Британского содружества. Там он должен был возглавить сборную своей страны. Спортсмен в 2018 году стал третьим на марафоне в Кейптауне (ЮАР). В 2021 году он поднимался на пьедестал марафона в Валенсии (Испания).

Локеди стал очередным представителем Кении, которого наказали за допинг. Сейчас более 50 бегунов из Кении отбывают наказание за нарушение допинговых правил.

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