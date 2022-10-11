Кенийского марафонца дисквалифицировали на три года за допинг

Дисциплинарный орган по лёгкой атлетике (AIU) принял решение о дисквалификации кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди. Спортсмен дисквалифицирован на три года за нарушение допинговых правил. В 2021 году он сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили препараты, повышающие уровень тестостерона.

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Из-за отстранения Локеди не смог выступить на Играх Британского содружества. Там он должен был возглавить сборную своей страны. Спортсмен в 2018 году стал третьим на марафоне в Кейптауне (ЮАР). В 2021 году он поднимался на пьедестал марафона в Валенсии (Испания).