Украинская синхронистка Федина поддержала отстранение россиянок

Украинская синхронистка также заявила, что проявила бы агрессию к россиянкам в случае личной встречи.

«Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы», — сказала Федина в интервью изданию «Обозреватель».

Также синхронистка заявила, что ей «было бы неприятно» делить бассейн с россиянками, поскольку те «любят говорить», что спорт «вне политики», однако, по мнению Фединой, это является лицемерием. Украинская спортсменка утверждает, что спецоперация России на Украине якобы мешает тренировкам местных атлетов.