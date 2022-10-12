Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
11 минут назад

Украинская синхронистка Федина поддержала отстранение россиянок от международных турниров

Газета.Ru

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в Токио по синхронному плаванию Марта Федина поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Украинская синхронистка Федина поддержала отстранение россиянок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Украинская синхронистка также заявила, что проявила бы агрессию к россиянкам в случае личной встречи.

«Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы», — сказала Федина в интервью изданию «Обозреватель».

Также синхронистка заявила, что ей «было бы неприятно» делить бассейн с россиянками, поскольку те «любят говорить», что спорт «вне политики», однако, по мнению Фединой, это является лицемерием. Украинская спортсменка утверждает, что спецоперация России на Украине якобы мешает тренировкам местных атлетов.

Легкая атлетика,Марта Федина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители