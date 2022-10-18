Число пострадавших в результате падения истребителя в Ейске возросло до 26

Количество пострадавших в результате падения российского истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГО и ЧС края. "В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении", - указали в ведомстве, добавляя, что на амбулаторном лечении находятся трое из 26 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших. 18 октября в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что взрыва после падения самолета Су-34 в Ейске не было. Он также добавил, что спасатели действовали правильно. Пожар удалось потушить за три часа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам МЧС РФ Александру Куренкову и Минздрава РФ Михаилу Мурашко вылететь на место ЧП для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.