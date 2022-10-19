Гимнаста Куляка не пустили выступать в Белоруссию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Иван Куляк не сможет выступить на открытом чемпионате Белоруссии по причине того, что федерация этой страны не допустила его до участия в турнире. Об этом ТАСС сообщила в среду старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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"Куляк не будет стартовать на чемпионате Белоруссии по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста", - сказала Родионенко.

Организатором чемпионата Белоруссии является Белорусская ассоциация гимнастики, которая сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и как аффилированная федерация должна придерживаться всех требований FIG. В июле дисквалифицированный Куляк был вынужден пропустить Кубок России в Калуге по причине того, что организатором турнира являлась Федерация спортивной гимнастики России, которая также имеет членство в Международной федерации гимнастики.

Ранее Международная федерация гимнастики частично удовлетворила апелляцию Куляка на отстранение от международных соревнований, срок дисквалификации составит один год - до середины мая 2023 года, независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой FIG. Куляк был наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Организатором гимнастического турнира Спартакиады, проходившего в конце сентября в Казани, являлась не национальная федерация, а Министерство спорта РФ, поэтому Куляк, отстраненный от стартов под эгидой международной и российской федераций, имел возможность выступить в конце сентября в столице Татарстана.