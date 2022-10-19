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1 час назад

Гимнаста Куляка не допустили до участия в открытом чемпионате Белоруссии

ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Иван Куляк не сможет выступить на открытом чемпионате Белоруссии по причине того, что федерация этой страны не допустила его до участия в турнире. Об этом ТАСС сообщила в среду старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Гимнаста Куляка не пустили выступать в Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

"Куляк не будет стартовать на чемпионате Белоруссии по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста", - сказала Родионенко.

Организатором чемпионата Белоруссии является Белорусская ассоциация гимнастики, которая сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и как аффилированная федерация должна придерживаться всех требований FIG. В июле дисквалифицированный Куляк был вынужден пропустить Кубок России в Калуге по причине того, что организатором турнира являлась Федерация спортивной гимнастики России, которая также имеет членство в Международной федерации гимнастики.

Ранее Международная федерация гимнастики частично удовлетворила апелляцию Куляка на отстранение от международных соревнований, срок дисквалификации составит один год - до середины мая 2023 года, независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой FIG. Куляк был наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Организатором гимнастического турнира Спартакиады, проходившего в конце сентября в Казани, являлась не национальная федерация, а Министерство спорта РФ, поэтому Куляк, отстраненный от стартов под эгидой международной и российской федераций, имел возможность выступить в конце сентября в столице Татарстана.

Открытый чемпионат Белоруссии по спортивной гимнастике, в котором примут участие и российские спортсмены, пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.

Легкая атлетика,Иван Куляк,Валентина Родионенко,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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