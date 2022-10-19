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19 октября

Дисквалифицированного за Z на форме гимнаста Куляка не допустили к чемпионату Белоруссии

Газета.Ruиещё 1

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что дисквалифицированный за букву Z на форме Иван Куляк не допущен к участию в открытом чемпионате Белоруссии. "Он дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики. Он был в заявке — Белоруссия отказалась его принять, они же тоже подчинены. Это здесь, в России, мы можем принять свое решение — они там не могут. Мы этого ожидали. Дисквалификация заканчивается в мае. На наших соревнованиях он будет выступать, а на международных - нет. Ни одна федерация не будет подставляться", — рассказала Родионенко "Матч ТВ". Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров Кубка мира с нарисованным символом Z на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл "за мир" и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги. На награждение они вышли, укутанные во флаги своей страны. Позже россиянин был дисквалифицирован на год. Ранее апелляционный суд Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе решение о годичной дисквалификации Куляка. "В своем решении коллегия апелляционного трибунала подтверждает решение дисциплинарной комиссии GEF от 17 мая 2022 года о сохранении в силе запрета на участие в соревнованиях сроком на один год. Однако коллегия считает, что этот запрет не зависит от мер, которые в настоящее время не позволяют российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по гимнастике, и поэтому не должен продлеваться более чем на один год", — сказано на сайте FIG.

Дисквалифицированного за Z на форме гимнаста Куляка не допустили к чемпионату Белоруссии
Фото: YOUTUBE.COMYOUTUBE.COM
Легкая атлетика,Иван Куляк,Валентина Родионенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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