Российскую легкоатлетку лишат золота Олимпиады-2012

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали Летних Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

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AIU приняла решение аннулировать результаты Антюх с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Таким образом легкоатлетка лишится золотой медали, полученной ею за бег на 400 метров с барьерами на ОИ-2012, которая прошла в Лондоне. Антюх завоевала награду 8 августа 2012 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд также аннулировал результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года. Антюх обвинили в нарушении антидопинговых правил.