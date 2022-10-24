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34 минуты назад

Антюх лишили золота ОИ-2012 из-за допинга

Елена Прошина

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали Летних Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Российскую легкоатлетку лишат золота Олимпиады-2012
Фото: РИА НовостиРИА Новости

AIU приняла решение аннулировать результаты Антюх с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Таким образом легкоатлетка лишится золотой медали, полученной ею за бег на 400 метров с барьерами на ОИ-2012, которая прошла в Лондоне. Антюх завоевала награду 8 августа 2012 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд также аннулировал результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года. Антюх обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что спортсменка завершила свою карьеру в 2017 году. В 2019 году ее назначили на должность председателя Комитета по физической культуре и спорт Санкт-Петербурга, но через год она покинула ее, став руководителем училища олимпийского резерва №1.

Легкая атлетика,Наталья Антюх,
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