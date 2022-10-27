Когда российскую бегунью Антюх могут лишить золота Олимпиады в Лондоне

Перераспределение золотой олимпийской медали, которую завоевала на Играх в Лондоне российская бегунья Наталья Антюх, не произойдет автоматически, оно станет возможным после того, как спортсменка исчерпает все возможности для обжалования своего наказания. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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"Перераспределение медалей не происходит автоматически, - ответил собеседник ТАСС. - С 2018 года мы следуем принципам перераспределения олимпийских медалей, предложенным комиссией спортсменов МОК и одобренным исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение представляется на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены или команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования, и когда все процедуры завершены".

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Ранее комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на основании материалов, предоставленных независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), приняла решение аннулировать результаты победительницы Олимпиады в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами Антюх.

Результаты Антюх аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года за использование "запрещенной субстанции и (или) метода". Решение было принято на основании данных Laboratory Information Management System (LIMS). Олимпиада в Лондоне прошла с 27 июля по 12 августа 2012 года. Таким образом, российская спортсменка должна быть лишена золотой медали. Окончательное решение о лишении награды должен принять МОК.