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23 минуты назад

В МОК объяснили, когда российскую бегунью Антюх могут лишить золота Олимпиады в Лондоне

ТАССиещё 1

Перераспределение золотой олимпийской медали, которую завоевала на Играх в Лондоне российская бегунья Наталья Антюх, не произойдет автоматически, оно станет возможным после того, как спортсменка исчерпает все возможности для обжалования своего наказания. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Когда российскую бегунью Антюх могут лишить золота Олимпиады в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Перераспределение медалей не происходит автоматически, - ответил собеседник ТАСС. - С 2018 года мы следуем принципам перераспределения олимпийских медалей, предложенным комиссией спортсменов МОК и одобренным исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение представляется на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены или команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования, и когда все процедуры завершены".

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Ранее комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на основании материалов, предоставленных независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), приняла решение аннулировать результаты победительницы Олимпиады в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами Антюх.

Результаты Антюх аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года за использование "запрещенной субстанции и (или) метода". Решение было принято на основании данных Laboratory Information Management System (LIMS). Олимпиада в Лондоне прошла с 27 июля по 12 августа 2012 года. Таким образом, российская спортсменка должна быть лишена золотой медали. Окончательное решение о лишении награды должен принять МОК.

Антюх 41 год, она завершила карьеру в феврале 2017 года. Ранее AIU аннулировал результаты спортсменки за период с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года, в это время она завоевала золотую медаль чемпионата мира в Москве. В 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпиады 2012 года в эстафете 4х400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. Антюх выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.

Легкая атлетика,Антонина Кривошапка,Наталья Антюх,
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