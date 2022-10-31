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1 час назад

Родионенко раскритиковала видео МОК без упоминания СССР и России

Газета.Ruиещё 4

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил российских и советских спортсменов в видеоролик, посвященный эволюции женской спортивной гимнастики.

Родионенко раскритиковала видео МОК без упоминания СССР и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все российские и советские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлз. Налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Полине Астаховой, Наталье Кучинской, Нелли Ким, Людмиле Турищевой, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики", - приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отреагировала на решение МОК не упоминать отечественных гимнасток фразой "нас не стереть".

Легкая атлетика,Ольга Корбут,Валентина Родионенко,Симон Байлз,Светлана Хоркина,Лариса Латынина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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