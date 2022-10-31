Родионенко раскритиковала видео МОК без упоминания СССР и России

"Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все российские и советские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлз. Налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Полине Астаховой, Наталье Кучинской, Нелли Ким, Людмиле Турищевой, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики", - приводит слова Родионенко ТАСС.