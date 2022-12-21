Победительница Бостонского марафона дисквалифицирована за допинг

Кенийская бегунья Диана Кипиокей дисквалифицирована на шесть лет за допинг.

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Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

11 октября 2021 года в допинг-пробе легкоатлетки были обнаружены следы триамцинолона. Результаты на соревнованиях, показанные после этой даты, будут аннулированы.

Срок дисквалификации отсчитывается с момента временного отстранения Кипиокей – с 27 июня 2022-го.

Кенийке 28 лет. В прошлом году она становилась победителем Бостонского марафона.