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46 минут назад

Борзаковский продолжит работу в ВФЛА, несмотря на избрание главой комиссии спортсменов ОКР

ТАСС

Победитель Игр-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, cменивший фехтовальщицу Софью Великую на посту главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России ОКР), продолжит работу во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в должности спортивного директора. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Борзаковский продолжит работу в ВФЛА
Фото: ТАССТАСС

20 декабря состоялось отчетно-выборное Олимпийское собрание. Новым председателем комиссии спортсменов ОКР был избран Борзаковский, ранее являвшийся заместителем главы комиссии. Победитель Олимпиады в Афинах также вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России.

"Я продолжу работу в ВФЛА, - сказал Борзаковский. - Я занимал пост спортивного директора и тогда, когда являлся заместителем главы комиссии спортсменов ОКР. Ничего не меняется".

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Великая написала заявление о сложении полномочий председателя комиссии спортсменов ОКР с 16 декабря 2022 года по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Легкая атлетика,Юрий Борзаковский,Софья Великая,
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