Борзаковский продолжит работу в ВФЛА

Победитель Игр-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, cменивший фехтовальщицу Софью Великую на посту главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России ОКР), продолжит работу во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в должности спортивного директора. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Фото: ТАСС ТАСС

20 декабря состоялось отчетно-выборное Олимпийское собрание. Новым председателем комиссии спортсменов ОКР был избран Борзаковский, ранее являвшийся заместителем главы комиссии. Победитель Олимпиады в Афинах также вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России.

"Я продолжу работу в ВФЛА, - сказал Борзаковский. - Я занимал пост спортивного директора и тогда, когда являлся заместителем главы комиссии спортсменов ОКР. Ничего не меняется".