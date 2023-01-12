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1 час назад

Легкоатлетов Шубенкова, Моргунова и Акименко внесли в пул тестирования РУСАДА

ТАСС

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко вошли в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в четверг сообщает пресс-служба РУСАДА.

Шубенкова, Моргунова и Акименко внесли в пул тестирования РУСАДА
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что в начале этого года спортсмены были исключены из международного пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В данный пул были включены Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Елена Лашманова, Маргарита Никифорова (все - спортивная ходьба) и метатель молота Андрей Романов.

Нахождение в пуле допинг-тестирования в течение 12 месяцев является одним из условий получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса, без которого они в настоящее время не имеют права выступать на международных стартах.

Легкая атлетика,Антон Курбатов,Тимур Моргунов,Елена Лашманова,Сергей Кожевников,Андрей Романов,Сергей Шубенков,
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