У Усэйна Болта украли несколько миллионов долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11 кратный чемпион мира Усэйн Болт лишился крупной суммы денег в результате мошенничества. Речь идет о нескольких миллионах долларах. Менеджер спортсмена Наджент Уокер сообщил о пропаже средств со счета Болта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.