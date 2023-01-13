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23 минуты назад

У Усэйна Болта украли несколько миллионов долларов

Матч ТВиещё 5

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11 кратный чемпион мира Усэйн Болт лишился крупной суммы денег в результате мошенничества. Речь идет о нескольких миллионах долларах. Менеджер спортсмена Наджент Уокер сообщил о пропаже средств со счета Болта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.

У Усэйна Болта украли несколько миллионов долларов
Фото: GettyimagesGettyimages

— Предприняты все необходимые шаги, чтобы разобраться в ситуации, — приводит слова Уокера Gleaner.

36-летний спортсмен ушел из легкой атлетики после чемпионата мира 2017 года в Лондоне и по-прежнему остается самым быстрым человеком в истории.

Легкая атлетика,
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