У Усэйна Болта украли несколько миллионов долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11 кратный чемпион мира Усэйн Болт лишился крупной суммы денег в результате мошенничества. Речь идет о нескольких миллионах долларах. Менеджер спортсмена Наджент Уокер сообщил о пропаже средств со счета Болта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.
— Предприняты все необходимые шаги, чтобы разобраться в ситуации, — приводит слова Уокера Gleaner.
36-летний спортсмен ушел из легкой атлетики после чемпионата мира 2017 года в Лондоне и по-прежнему остается самым быстрым человеком в истории.