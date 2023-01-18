Прием заявок на пост главного тренера сборной РФ по легкой атлетики продлили

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера.
Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера сборной России, сообщается на сайте организации.
Согласно положению, прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 21 включительно. Кандидаты должны соответствовать Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.
С 2015 по 2021 год главным тренером сборной России являлся олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. В октябре 2021 года его сменила Ирина Привалова, а в феврале минувшего года экспертный совет Минспорта РФ утвердил ее кандидатуру.