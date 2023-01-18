Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Прием заявок на пост главного тренера сборной России по легкой атлетики продлится до 21 февраля

Советский спорт

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера.

Прием заявок на пост главного тренера сборной РФ по легкой атлетики продлили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера сборной России, сообщается на сайте организации.

Согласно положению, прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 21 включительно. Кандидаты должны соответствовать Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.

С 2015 по 2021 год главным тренером сборной России являлся олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. В октябре 2021 года его сменила Ирина Привалова, а в феврале минувшего года экспертный совет Минспорта РФ утвердил ее кандидатуру.

Легкая атлетика,Ирина Привалова,Юрий Борзаковский,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители