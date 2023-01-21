Австралийский бегун Бол сдал положительный допинг-тест на ЭПО

Допинг проба А бегуна Питера Бола дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО). Об этом сообщила пресс служба Федерации легкой атлетики Австралии. Спортсмена временно отстранили от участия во всех соревнованиях с 10 января. В соответствии с правилами, он может потребовать вскрытие пробы Б. Сообщается, что спортсмен сдал положительную пробу в октябре 2022 года во время внесоревновательного периода. Бол специализируется на дистанции 800 метров. На Олимпийских играх 2020 в Токио он занял четвертое место.