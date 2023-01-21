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15 минут назад

Одна из самых красивых гимнасток Александра Солдатова показала фото с животиком

Российская Газетаиещё 5

Одна из самых красивых гимнасток Александра Солдатова сообщила о беременности.

Одна из самых красивых гимнасток показала фото с животиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой видно заметно округлившийся живот.

Завершившая карьеру 24-летняя Солдатова призналась, что старается не часто писать о своей личной жизни.

"Но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждем пополнения", - написала она.

соцсети

Солдатова ушла из спорта в 2020 году. Она четырехкратная чемпионка мира, трижды она становилась серебряным призером и один раз - бронзовым.

Легкая атлетика,Александра Солдатова,
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