Одна из самых красивых гимнасток показала фото с животиком

Одна из самых красивых гимнасток Александра Солдатова сообщила о беременности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой видно заметно округлившийся живот.

Завершившая карьеру 24-летняя Солдатова призналась, что старается не часто писать о своей личной жизни.

"Но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждем пополнения", - написала она.

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