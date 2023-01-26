Титов отреагировал на предложение выступить на Азиатских играх

"Нам это интересно - это дополнительная соревновательная практика, - сказал Титов. - Пока мы не понимаем, на каких условиях нас приглашают, пока они не сформулированы. Мы решим, будем ли мы участвовать или не участвовать, когда будут сформированы условия, сейчас этого нет. Как жест - воспринимаем очень позитивно. В первую очередь как возможность для наших спортсменов получить соревновательную практику. Азиатские игры - большие соревнования, в Азии гимнастика получила хорошее развитие, очень сильные сборные у Японии, Китая и других стран. Соревноваться с ними - это важно".