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38 минут назад

Титов назвал интересным для российских гимнастов предложение выступить на Азиатских играх

ТАСС

Приглашение выступить на Азиатских играх является интересным предложением и дополнительной соревновательной практикой для сборной России по спортивной гимнастике. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в четверг высказал глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Титов отреагировал на предложение выступить на Азиатских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Нам это интересно - это дополнительная соревновательная практика, - сказал Титов. - Пока мы не понимаем, на каких условиях нас приглашают, пока они не сформулированы. Мы решим, будем ли мы участвовать или не участвовать, когда будут сформированы условия, сейчас этого нет. Как жест - воспринимаем очень позитивно. В первую очередь как возможность для наших спортсменов получить соревновательную практику. Азиатские игры - большие соревнования, в Азии гимнастика получила хорошее развитие, очень сильные сборные у Японии, Китая и других стран. Соревноваться с ними - это важно".

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта.

Легкая атлетика,Василий Титов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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