World Athletics одобрила заявки шести россиян на предоставление нейтрального статуса

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в 2015 году на фоне масштабного допингового скандала, российские легкоатлеты допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. В ноябре 2022 года совет World Athletics не восстановил членство ВФЛА, но рабочая группа рекомендовала сделать это в марте 2023 го. Сейчас россияне не допускаются на международные турниры из за ситуации на Украине.