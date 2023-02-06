Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

World Athletics одобрила заявки шести россиян на предоставление нейтрального статуса

Матч ТВ

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки шести россиян на допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

World Athletics одобрила заявки шести россиян на предоставление нейтрального статуса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В список вошли Никита Анищенков, Никита Курбанов (оба — прыжки в высоту), Артем Чермошанский, Данил Чечела (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба), Марина Ковалева (бег).

Всего на данный момент 79 российских спортсменов имеют право участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в 2015 году на фоне масштабного допингового скандала, российские легкоатлеты допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. В ноябре 2022 года совет World Athletics не восстановил членство ВФЛА, но рабочая группа рекомендовала сделать это в марте 2023 го. Сейчас россияне не допускаются на международные турниры из за ситуации на Украине.

Смотрите прямые трансляции легкоатлетических турниров в прямом эфире телеканалов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Легкая атлетика,Никита Анищенков,Никита Курбанов,Марина Ковалева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители