World Athletics одобрила заявки шести россиян на предоставление нейтрального статуса

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки шести россиян на допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
В список вошли Никита Анищенков, Никита Курбанов (оба — прыжки в высоту), Артем Чермошанский, Данил Чечела (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба), Марина Ковалева (бег).
Всего на данный момент 79 российских спортсменов имеют право участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в 2015 году на фоне масштабного допингового скандала, российские легкоатлеты допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. В ноябре 2022 года совет World Athletics не восстановил членство ВФЛА, но рабочая группа рекомендовала сделать это в марте 2023 го. Сейчас россияне не допускаются на международные турниры из за ситуации на Украине.
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