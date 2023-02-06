Шесть российских спортсменов получили нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки шести россиян на получение нейтрального статуса.

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В частности, допуск получили прыгун в высоту Никита Курбанов и Никита Анищенков (оба – прыжки в высоту), Артем Чермошанский и Данил Чечела (оба – прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (марафон).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в World Athletics, из-за чего россияне выступают под нейтральным статусом.