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2 часа назад

Шесть российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Sports.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки шести россиян на получение нейтрального статуса.

Шесть российских спортсменов получили нейтральный статус
Фото: Sports.ruSports.ru

В частности, допуск получили прыгун в высоту Никита Курбанов и Никита Анищенков (оба – прыжки в высоту), Артем Чермошанский и Данил Чечела (оба – прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (марафон).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в World Athletics, из-за чего россияне выступают под нейтральным статусом.

В 2022 году нейтральный статус был одобрен для 73 россиян, однако они не допускаются к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Легкая атлетика,Никита Анищенков,Никита Курбанов,Марина Ковалева,
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