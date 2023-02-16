Легкоатлет из Эфиопии установил мировой рекорд в беге на 3000 метров

Легкоатлет Ламеха Гирма из Эфиопии побил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В рамках Мирового тура во французском Льевене Гирма преодолел дистанцию за 7 минут 23,81 секунды, что на 1,09 секунды меньше предыдущего рекорда, установленного кенийцем Даниэлем Коменом в Будапеште 6 февраля 1998 года.