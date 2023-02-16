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2 часа назад

Легкоатлет из Эфиопии побил мировой рекорд в беге на 3000 метров, державшийся 25 лет

Матч ТВ

Легкоатлет Ламеха Гирма из Эфиопии побил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Легкоатлет из Эфиопии установил мировой рекорд в беге на 3000 метров
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В рамках Мирового тура во французском Льевене Гирма преодолел дистанцию за 7 минут 23,81 секунды, что на 1,09 секунды меньше предыдущего рекорда, установленного кенийцем Даниэлем Коменом в Будапеште 6 февраля 1998 года.

Гирме 22 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио 2020 года в беге на 3000 метров с барьерами.

Легкая атлетика,
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