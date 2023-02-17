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13 минут назад

Умер чемпион мира в прыжках с шестом Тим Лобингер

ТАСС

Победитель чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2003 года в прыжках с шестом немец Тим Лобингер скончался в возрасте 50 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA.

Умер чемпион мира в прыжках с шестом Тим Лобингер
Фото: соцсетисоцсети

В 2017 году Лобингер заявил, что борется с лейкемией. После этого спортсмен прошел курсы химиотерапии и трансплантации стволовых клеток, благодаря которым болезнь отступила. Осенью 2022 года немец сообщил, что болезнь вернулась.

Лобингер стал бронзовым призером мирового первенства 2006 года в помещении, которое проходило в Москве, дважды побеждал на чемпионате Европы в помещении (1998, 2002). Спортсмен четыре раза принимал участие в Олимпийских играх, лучший результат он показал в 1996 году, заняв седьмое место. В 1997 году Лобингер стал первым прыгуном с шестом из Германии, который сумел преодолеть шестиметровую отметку.

Спортивную карьеру Лобингер завершил в 2012 году. После этого он был фитнес тренером победителя Лиги чемпионов по футболу белоруса Александра Глеба, с 2012 по 2016 год являлся тренером по физподготовке германского футбольного клуба "Лейпциг".

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