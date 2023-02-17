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10 часов назад

Чемпион мира по лёгкой атлетике Тим Лобингер скончался от рака

Чемпионат.com

Чемпион мира в помещении, двукратный чемпион Европы в помещении немецкий прыгун с шестом Тим Лобингер скончался на 51-м году жизни после длительной борьбы с раком.

«Тим Лобингер скончался 16 февраля в Мюнхене в возрасте 50 лет после тяжёлой болезни. Бывшая легенда прыжков с шестом мирно заснул в узком кругу, не проиграв, а выиграв этот бой по-своему. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейших запросов СМИ в интересах семьи», — приводит Bild заявление членов семьи Лобингера.

Тим Лобингер был участником четырёх летних Олимпиад. После карьеры спортсмена он работал тренером по физической подготовке в футбольном клубе «РБ Лейпциг».

В 2017 году у немецкого прыгуна диагностировали особо тяжёлую форму лейкемии.

Легкая атлетика,
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