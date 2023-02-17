Глава World Athletics оценил шансы на допуск россиян к соревнованиям

"Совет будет обсуждать дорожную карту восстановления, а конкретно - вопиющую атаку на целостность нашего спорта через допинг. Только на основе этой дискуссии мы перейдем ко второму вопросу. В феврале прошлого года совет вынес решение о ситуации на Украине и невозможности украинских спортсменов выступать полноценно, сохраняя целостность спорта, которую мы требуем на наших соревнованиях. Совет решил, что немыслимо, чтобы российские спортсмены могли соревноваться [в такой ситуации], поэтому совет примет решение о том, сохраняется ли та позиция World Athletics, которую мы определили в феврале. Насколько я понимаю, принципы остаются в силе", - сказал Коу.