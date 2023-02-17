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56 минут назад

Коу считает маловероятным допуск российских легкоатлетов на международные соревнования

ТАСС

Допуск российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) является маловероятным, однако решение по этому вопросу будет принято на следующем заседании совета организации. Об этом в пятницу агентству Reuters заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Глава World Athletics оценил шансы на допуск россиян к соревнованиям
Фото: ТАССТАСС

"Совет будет обсуждать дорожную карту восстановления, а конкретно - вопиющую атаку на целостность нашего спорта через допинг. Только на основе этой дискуссии мы перейдем ко второму вопросу. В феврале прошлого года совет вынес решение о ситуации на Украине и невозможности украинских спортсменов выступать полноценно, сохраняя целостность спорта, которую мы требуем на наших соревнованиях. Совет решил, что немыслимо, чтобы российские спортсмены могли соревноваться [в такой ситуации], поэтому совет примет решение о том, сохраняется ли та позиция World Athletics, которую мы определили в феврале. Насколько я понимаю, принципы остаются в силе", - сказал Коу.

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Очередное заседание совета World Athletics пройдет с 21 по 23 марта. На нем будут рассмотрены вопросы возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА) в организации и допуска российских спортсменов на международные соревнования.

В марте 2022 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января 2023 года предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от россиян осуждать СВО.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

Легкая атлетика,Себастьян Коу,Станислав Поздняков,Всемирное антидопинговое агентство,
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