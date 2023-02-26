Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

Шведский легкоатлет на турнире во Франции показал результат 6,22 метра, что лучше на 1 сантиметр его собственного достижения, которое было установлено на чемпионате мира в США в прошлом году.

Дюплантис — олимпийский чемпион 2020 года. Он завоевал серебро чемпионата мира-2019, выиграл золото ЧМ-2022, а также стал чемпионом Европы 2018 года и чемпионом Европы в помещении 2021 года.