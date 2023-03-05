Украинка Могучих выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Могучих выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Стамбуле. 21-летняя спортсменка с первой попытки взяла высоту 1.98 м.
Второе место заняла представительница Нидерландов Бритт Веерман (1.96 м). На третью ступень пьедестала поднялась ещё одна украинка — Екатерина Табашник (1.94 м).
Уже в статусе победительницы Могучих пробовала покорить высоту в 2.03 метра, однако все три попытки украинской спортсменки оказались неудачными.
Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины.
1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,98 метра.
2. Бритт Веерман (Нидерланды) — 1,96 метра.
3. Екатерина Табашник (Украина) — 1,94 метра.
Напомним, что российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим они участвуют исключительно во внутренних турнирах.