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Украинка Ярослава Могучих выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Стамбуле. 21-летняя спортсменка с первой попытки взяла высоту 1.98 м.

Украинка Могучих выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту
© Чемпионат.com

Второе место заняла представительница Нидерландов Бритт Веерман (1.96 м). На третью ступень пьедестала поднялась ещё одна украинка — Екатерина Табашник (1.94 м).

Уже в статусе победительницы Могучих пробовала покорить высоту в 2.03 метра, однако все три попытки украинской спортсменки оказались неудачными.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины.

1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,98 метра.

2. Бритт Веерман (Нидерланды) — 1,96 метра.

3. Екатерина Табашник (Украина) — 1,94 метра.

Напомним, что российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

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