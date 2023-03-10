Российские штангистки в Иране будут выступать в закрытой одежде и платках

"Сегодня наша делегация вылетела в Тегеран, - сказал Завадский. - На турнире в Иране выступят три спортсменки из юниорской и юношеской сборных страны. Это Наталья Лапина, Алана Скрипко и Варвара Кузьминова, которые сумели проявить себя на последних соревнованиях в России".