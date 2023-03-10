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1 час назад

Российские штангистки на турнире в Иране будут выступать в закрытой одежде и платках

ТАСС

Российские спортсменки, вылетевшие в Иран на международные соревнования по тяжелой атлетике, будут выходить на помост в платках на голове. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский.

Российские штангистки в Иране будут выступать в закрытой одежде и платках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня наша делегация вылетела в Тегеран, - сказал Завадский. - На турнире в Иране выступят три спортсменки из юниорской и юношеской сборных страны. Это Наталья Лапина, Алана Скрипко и Варвара Кузьминова, которые сумели проявить себя на последних соревнованиях в России".

"Это будет чисто женский турнир, вместе со спортсменками в Иран также вылетели наши женщины-тренеры и женщины-судьи. Все участницы соревнований будут выступать в лосинах, футболках с длинным рукавом, трико поверх наденут. На головы наденут платки, чтобы волосы были закрыты", - добавил собеседник ТАСС.

Турнир Noruzgah Olympiad пройдет в Иране с 10 по 14 марта.

"Задача перед нашими спортсменками, которым в Иране будут противостоять более возрастные соперницы, стоит одна - улучшить свои личные достижения. Да и получить международный опыт выступлений для них также немаловажно", - заключил Завадский.

Представительница департамента международных отношений Федерации тяжелой атлетики Ирана ранее сообщила ТАСС, что все россиянки по прилете в Иран получат в аэропорту хиджабы, ношение которых в этой стране для женщин обязательно.

Легкая атлетика,Наталья Лапина,
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