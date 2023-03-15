Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе санкции против россиян

ТАСС, 15 марта. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

"Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов, технического персонала и других официальных лиц не только в соревнованиях, но и во всех мероприятиях", - говорится в заявлении.