Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

European Athletics продлила отстранение россиян от международных соревнований

Betassist

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила о продлении запрета на участие в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.

European Athletics продлила отстранение россиян от международных соревнований
Фото: BetassistBetassist

«На заседании совета European Athletics в Лозанне была подтверждена нынешняя позиция организации, согласно которой отстранение от соревнований атлетов из России и Беларуси остается в силе до завершения СВО», – говорится в заявлении пресс-службы European Athletics.

В начале марта 2022 года European Athletics сообщил о запрете российским и белорусским легкоатлетам принимать участие в турнирах под своей эгидой.

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил, что спортсмены из России и Беларуси, не поддержавшие специальную военную операцию на Украине, могут быть допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Легкая атлетика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий