European Athletics продлила отстранение россиян от международных соревнований

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила о продлении запрета на участие в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.

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«На заседании совета European Athletics в Лозанне была подтверждена нынешняя позиция организации, согласно которой отстранение от соревнований атлетов из России и Беларуси остается в силе до завершения СВО», – говорится в заявлении пресс-службы European Athletics.

В начале марта 2022 года European Athletics сообщил о запрете российским и белорусским легкоатлетам принимать участие в турнирах под своей эгидой.