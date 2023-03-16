Американка Сондерс дисквалифицирована до февраля 2024 года

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио в толкании ядра американская легкоатлетка Рейвен Сондерс дисквалифицирована до февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Причиной отстранения спортсменки стал отказ от прохождения тестирования на наркотики. Наказание за подобное нарушение — дисквалификация на 12 месяцев. Сообщается, что отказ в этом случае означает подачу неверно заполненных документов, что может препятствовать работе допинг-контроля. Сондерс не предоставила информацию о своём местонахождении 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года.