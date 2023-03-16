Российские гимнастки попросили отменить отстранение Винер

Российские гимнастки обратились с открытым письмом к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Спортсменки попросили отменить дисквалификацию главного тренера сборной России Ирины Винер. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Винер отстранили на два года. На это время ей запрещено принимать участие в международных соревнованиях в любом качестве. Такие меры связаны с ее высказываниями после Олимпиады -2020, а также со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет федерации.
Открытое письмо подписали 38 гимнасток, среди которых Арина и Дина Аверины, Ирина Чащина, Ольга Капранова, Яна Батыршина и другие.
«Столь суровое наказание за личную оценку судейства, данную заслуженным тренером, не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться Фонд», - отмечается в письме.
Там также говорится о заслугах тренера, которые она привнесла в мировое развитие художественной гимнастики. Отмечается, что Винер тренировала не только россиянок, но и гимнасток из 29 стран, а также делилась своим опытом с зарубежными коллегами. Там также говорится, что отстранение тренера нанесет серьезный урон этому виду спорта, ведь благодаря таким людям, как она художественная гимнастика развивается и процветает.