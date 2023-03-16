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1 час назад

Российские гимнастки обратились к FIG с просьбой отменить отстранение Винер

Елена Прошина

Российские гимнастки обратились с открытым письмом к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Спортсменки попросили отменить дисквалификацию главного тренера сборной России Ирины Винер. Об этом пишет РИА Новости.

Российские гимнастки попросили отменить отстранение Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Винер отстранили на два года. На это время ей запрещено принимать участие в международных соревнованиях в любом качестве. Такие меры связаны с ее высказываниями после Олимпиады -2020, а также со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет федерации.

Открытое письмо подписали 38 гимнасток, среди которых Арина и Дина Аверины, Ирина Чащина, Ольга Капранова, Яна Батыршина и другие.

«Столь суровое наказание за личную оценку судейства, данную заслуженным тренером, не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться Фонд», - отмечается в письме.

Там также говорится о заслугах тренера, которые она привнесла в мировое развитие художественной гимнастики. Отмечается, что Винер тренировала не только россиянок, но и гимнасток из 29 стран, а также делилась своим опытом с зарубежными коллегами. Там также говорится, что отстранение тренера нанесет серьезный урон этому виду спорта, ведь благодаря таким людям, как она художественная гимнастика развивается и процветает.

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