Чемпион России по легкой атлетике Кибакин дисквалифицирован на 4 года

Чемпион России 2015 года по легкой атлетике Егор Кибакин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Спортсмен дисквалифицирован за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом»). Срок дисквалификации спортсмена с 7 марта 2023 года по 16 июня 2026 года.