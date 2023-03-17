Чемпион России по легкой атлетике Кибакин дисквалифицирован на 4 года

Чемпион России 2015 года по легкой атлетике Егор Кибакин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Спортсмен дисквалифицирован за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом»). Срок дисквалификации спортсмена с 7 марта 2023 года по 16 июня 2026 года.
Кибакин становился чемпионом России в помещении на дистанции 400 метров. Его результаты, которые были достигнуты на соревнованиях с 20 июня 2012 года по 19 июня 2016 года, будут аннулированы.