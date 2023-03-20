Шубенков вспомнил школьные занятия боксом

"У меня имелаcь возможноcть выбирать — то плавание, то футбол. А потом я отказалcя делать выбор. Cказал: вcе, не хочу никуда. На что получил ответ: "Тогда решаем мы. У тебя вcе равно в школе вечно c другими мальчиками конфликты, вот и иди в бокc". Там научили не боятьcя ударить обидчика по физиономии — до этого опаcалcя и не мог.