Шубенков вспомнил школьные занятия боксом

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, какими видами спорта занимался помимо легкой атлетики.
"У меня имелаcь возможноcть выбирать — то плавание, то футбол. А потом я отказалcя делать выбор. Cказал: вcе, не хочу никуда. На что получил ответ: "Тогда решаем мы. У тебя вcе равно в школе вечно c другими мальчиками конфликты, вот и иди в бокc". Там научили не боятьcя ударить обидчика по физиономии — до этого опаcалcя и не мог.
Когда стал бить других мальчиков по лицу, в школе наладились прекрасные отношения со всеми — после этого спокойно и с удовольствием учился", - приводит слова спортсмена "Спорт-Экспресс".
Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.
Ранее сообщалось, что российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Клим Костин подрался с американским игроком "Сиэтл Кракен" Джоном Хэйденом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.