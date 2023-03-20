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47 минут назад

Российский легкоатлет Шубенков рассказал, как научился бить людей по лицу

Газета.Ru

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, какими видами спорта занимался помимо легкой атлетики.

Шубенков вспомнил школьные занятия боксом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня имелаcь возможноcть выбирать — то плавание, то футбол. А потом я отказалcя делать выбор. Cказал: вcе, не хочу никуда. На что получил ответ: "Тогда решаем мы. У тебя вcе равно в школе вечно c другими мальчиками конфликты, вот и иди в бокc". Там научили не боятьcя ударить обидчика по физиономии — до этого опаcалcя и не мог.

Когда стал бить других мальчиков по лицу, в школе наладились прекрасные отношения со всеми — после этого спокойно и с удовольствием учился", - приводит слова спортсмена "Спорт-Экспресс".

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Клим Костин подрался с американским игроком "Сиэтл Кракен" Джоном Хэйденом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Легкая атлетика,Клим Костин,Сергей Шубенков,
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