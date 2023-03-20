Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
41 минуту назад

Трансгендер Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу среди женщин

Елена Прошина

Трансгендер Валентина Петрилло одержала победу в чемпионате Италии по бегу в закрытых помещениях среди женщин и установила новый рекорд. Об этом сообщает RT.

Трансгендер Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу среди женщин
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным телеканала, чемпионат проходил в Анконе. Петрилло принимала участие в беге среди женщин в возрасте от 50 до 54 лет на дистанции в 200 метров в закрытых помещениях. В результате 49-летней трансгендерной спортсменке удалось не только завоевать восьмой титул в своей карьере, но и установить новый рекорд.

Также Петрилло участвует в паралимпийских соревнованиях, поскольку имеет проблемы со зрением.

Итальянские аналитики сравнили минимальные допустимые результаты для квалификации на чемпионате страны и установили, что трансгендер не смог бы пройти даже этап квалификации, если бы участвовал в соревнованиях среди мужчин. Стоит отметить, что еще до 2019 года Петрилло являлся мужчиной по имени Фабрицио. Он с детства занимался атлетикой. Проблемы со зрением у него появились в возрасте 14 лет.

Легкая атлетика,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий