Трансгендер Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу среди женщин

Трансгендер Валентина Петрилло одержала победу в чемпионате Италии по бегу в закрытых помещениях среди женщин и установила новый рекорд. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, чемпионат проходил в Анконе. Петрилло принимала участие в беге среди женщин в возрасте от 50 до 54 лет на дистанции в 200 метров в закрытых помещениях. В результате 49-летней трансгендерной спортсменке удалось не только завоевать восьмой титул в своей карьере, но и установить новый рекорд.
Также Петрилло участвует в паралимпийских соревнованиях, поскольку имеет проблемы со зрением.
Итальянские аналитики сравнили минимальные допустимые результаты для квалификации на чемпионате страны и установили, что трансгендер не смог бы пройти даже этап квалификации, если бы участвовал в соревнованиях среди мужчин. Стоит отметить, что еще до 2019 года Петрилло являлся мужчиной по имени Фабрицио. Он с детства занимался атлетикой. Проблемы со зрением у него появились в возрасте 14 лет.