Трансгендер Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу среди женщин

Трансгендер Валентина Петрилло одержала победу в чемпионате Италии по бегу в закрытых помещениях среди женщин и установила новый рекорд. Об этом сообщает RT.

Фото: Соцсети Соцсети

По данным телеканала, чемпионат проходил в Анконе. Петрилло принимала участие в беге среди женщин в возрасте от 50 до 54 лет на дистанции в 200 метров в закрытых помещениях. В результате 49-летней трансгендерной спортсменке удалось не только завоевать восьмой титул в своей карьере, но и установить новый рекорд.

Также Петрилло участвует в паралимпийских соревнованиях, поскольку имеет проблемы со зрением.