Трансженщина выиграла чемпионат Италии по бегу

Трансперсона Валентина Петрилло одержала победу на чемпионате Италии по бегу в закрытых помещениях. Она первая трансженщина, которой разрешили участвовать в паралимпийских соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 18 марта 49-летняя Петрилло выиграла забег на чемпионате в Анконе и взяла свой восьмой титул, установив очередной рекорд. Сообщается, что до 2019 года женщина Валентина Петрилло была мужчиной по имени Фабрицио. Итальянец с детства занимался атлетикой, но в возрасте 14 лет почти потерял зрение из-за болезни Штаргардта. В 41 год Фабрицио решил вернуться в спорт, а затем наметил важную перемену в своей жизни и стал женщиной.

Отмечается, что побеждает Петрилло не везде — например, на Европейском паралимпийском чемпионате по легкой атлетике в 2021 году она заняла лишь пятое место.