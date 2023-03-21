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1 час назад

Трансженщина выиграла чемпионат Италии по бегу

Газета.Ru

Трансперсона Валентина Петрилло одержала победу на чемпионате Италии по бегу в закрытых помещениях. Она первая трансженщина, которой разрешили участвовать в паралимпийских соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трансженщина выиграла чемпионат Италии по бегу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, 18 марта 49-летняя Петрилло выиграла забег на чемпионате в Анконе и взяла свой восьмой титул, установив очередной рекорд. Сообщается, что до 2019 года женщина Валентина Петрилло была мужчиной по имени Фабрицио. Итальянец с детства занимался атлетикой, но в возрасте 14 лет почти потерял зрение из-за болезни Штаргардта. В 41 год Фабрицио решил вернуться в спорт, а затем наметил важную перемену в своей жизни и стал женщиной.

Отмечается, что побеждает Петрилло не везде — например, на Европейском паралимпийском чемпионате по легкой атлетике в 2021 году она заняла лишь пятое место.

Ранее чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как научился бить людей по лицу.

Легкая атлетика,Сергей Шубенков,
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