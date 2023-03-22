Россияне выступят с флагом и гимном на международных Играх в Латинской Америке

Российские спортсмены выступят в Играх стран Боливарианского альянса 2023 года с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта.

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В состав российской делегации войдут 48 спортсменов. Они выступят на соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

О приглашении россиянам принять участие в международных Играх в Латинской Америке стало известно 23 февраля. Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что с предложением посетить международный турнир выступил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи.