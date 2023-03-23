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20 минут назад

World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом в четверг сообщил президент World Athletics Себастьян Коу.

World Athletics восстановила членство ВФЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов из этих стран до особого распоряжения.

Легкая атлетика,Себастьян Коу,
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