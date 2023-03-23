World Athletics восстановила членство ВФЛА

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов из этих стран до особого распоряжения.