В World Athletics опубликовали условия восстановления членства ВФЛА

В World Athletics разработали 35 «особых условий», призванных гарантировать, что антидопинговые реформы ВФЛА работают эффективно. Они включают в том числе требования по большему количеству допинг-тестирований. Орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) будет следить за соблюдением этих правил, этических и антидопинговых норм, а также будет защищать ВФЛА от внешнего воздействия. Все эти меры будут действовать в течение трех лет.