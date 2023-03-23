Журова высказалась о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics

— В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед. То, что происходит с российским спортом — это происходит в каждой федерации. Легкая атлетика точно не будет исключением, возможно, это будет последняя международная федерация, которая согласует нам выступления, — заявила Журова «Матч ТВ».