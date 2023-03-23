Журова высказалась о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) — большой шаг вперед.
Совет World Athletics в четверг спустя 7,5 лет восстановил статус ВФЛА, однако продлил отстранение российских спортсменов из за ситуации на Украине. Президент международной федерации Себастьян Коу также сообщил, что в ближайшие несколько недель будет создана рабочая группа по возвращению российских и белорусских атлетов на международные старты.
— В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед. То, что происходит с российским спортом — это происходит в каждой федерации. Легкая атлетика точно не будет исключением, возможно, это будет последняя международная федерация, которая согласует нам выступления, — заявила Журова «Матч ТВ».
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне масштабного допингового скандала, российские легкоатлеты допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса.