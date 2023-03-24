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Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что совет организации принял решение запретить трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях.

World Athletics вынесла вердикт трансгендерам по участию в женских соревнованиях
© РИА Новости

«Мы предприняли решительные действия, чтобы защитить женскую категорию в нашем виде спорта. Мы сделали это, ограничив участие трансгендерных и DSD-атлетов. Решение было принято после консультации с рядом заинтересованных сторон, включавших в себя представителей 40 федераций-членов организации, спортсменов, тренеров и общественных объединений. Большинство опрошенных заявили, что трансгендерные спортсмены не должны выступать в женских со

Многие считают, что доказательств того, что транс-женщины не сохраняют преимущество перед биологическими женщинами, недостаточно. Необходимо получить больше доказательств, прежде чем приступать к рассмотрению варианта с включением трансгендеров в женские соревнования», — приводит слова Коу пресс-служба World Athletics.

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