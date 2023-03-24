World Athletics вынесла вердикт трансгендерам по участию в женских соревнованиях

«Мы предприняли решительные действия, чтобы защитить женскую категорию в нашем виде спорта. Мы сделали это, ограничив участие трансгендерных и DSD-атлетов. Решение было принято после консультации с рядом заинтересованных сторон, включавших в себя представителей 40 федераций-членов организации, спортсменов, тренеров и общественных объединений. Большинство опрошенных заявили, что трансгендерные спортсмены не должны выступать в женских со