Журова отреагировала на восстановление членства ВФЛА в World Athletics

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Матч ТВ» прокомментировала восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Она назвала это «большим шагом вперед».

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«В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед», — сказала Журова.

По ее словам, происходящее со спортом в РФ свойственно «каждой федерации», поэтому и легкая атлетика не станет исключением. Журова отметила, что World Athletics может стать последней международной организацией, которая «согласовала выступление» россиян.