Журова отреагировала на восстановление членства ВФЛА в World Athletics

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Матч ТВ» прокомментировала восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Она назвала это «большим шагом вперед».
«В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед», — сказала Журова.
По ее словам, происходящее со спортом в РФ свойственно «каждой федерации», поэтому и легкая атлетика не станет исключением. Журова отметила, что World Athletics может стать последней международной организацией, которая «согласовала выступление» россиян.
Ранее совет World Athletics восстановил статус ВФЛА. Членство российской федерации в организации приостановили еще в 2015 году из-за масштабного допингового скандала. При этом спортсмены РФ по-прежнему отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине. Однако в ближайшие несколько недель World Athletics намерена создать рабочую группу по возвращению российских и белорусских атлетов на международные старты.