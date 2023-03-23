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1 час назад

Журова отреагировала на восстановление членства ВФЛА в World Athletics

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Матч ТВ» прокомментировала восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Она назвала это «большим шагом вперед».

Журова отреагировала на восстановление членства ВФЛА в World Athletics
Фото: ТАССТАСС

«В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед», — сказала Журова.

По ее словам, происходящее со спортом в РФ свойственно «каждой федерации», поэтому и легкая атлетика не станет исключением. Журова отметила, что World Athletics может стать последней международной организацией, которая «согласовала выступление» россиян.

World Athletics восстановила членство ВФЛА

Ранее совет World Athletics восстановил статус ВФЛА. Членство российской федерации в организации приостановили еще в 2015 году из-за масштабного допингового скандала. При этом спортсмены РФ по-прежнему отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине. Однако в ближайшие несколько недель World Athletics намерена создать рабочую группу по возвращению российских и белорусских атлетов на международные старты.

Легкая атлетика,Светлана Журова,Госдума,
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