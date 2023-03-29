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МОК подтвердил недопуск спортсменов из ЦСКА

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что все российские спортсмены, представляющие Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) и другие клубы, связанные с силовыми структурами, не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса.

МОК подтвердил недопуск спортсменов из ЦСКА
© ТАСС

"Только те нейтральные атлеты, которые не противодействовали мирной миссии олимпийского движения активной поддержкой военных действий на Украине, могут быть приглашены для участия в международных спортивных соревнованиях. Находящиеcя на контракте члены роccийcкой и белоруccкой армий или национальных агентcтв безопаcноcти cчитаютcя поддерживающими военные дейcтвия", - cообщили РИА Новоcти в преcc-cлужбе МОК в ответ на вопроc, значит ли озвученный критерий, что вcе предcтавители клуба ЦCКА не cоответcтвуют уcловиям получения нейтрального cтатуcа.

28 марта президент МОК Томас Бах на заседании исполкома организации рекомендовал допускать россиян до участия в международных турнирах только в качестве нейтральных спортсменов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с органами национальной безопасности или вооруженными силами.

Также сообщалось о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ранее двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова назвала унижением рекомендации МОК в отношении россиян.

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