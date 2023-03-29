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1 час назад

В FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций МОК

ТАСС

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) может пересмотреть свое решение по недопуску российских спортсменов на соревнования под эгидой организации после новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе FIG.

В FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций МОК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"FIG приняла к сведению последние рекомендации, выпущенные МОК 28 марта. Но на данный момент санкции, введенные исполкомом FIG, в соответствии с которыми российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, остаются в силе до дальнейшего уведомления, - сообщили в пресс-службе. - FIG будет постоянно следить за развитием ситуации и может пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств. Этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании исполкома FIG, который является единственным органом, уполномоченным пересматривать это решение".

Исполком МОК во вторник рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские атлеты не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.

Легкая атлетика,
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