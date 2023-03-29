World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не намерена допускать российских и белорусских спортсменов до турниров под своей эгидой после выхода новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе World Athletics.
"Позиция World Athletics не изменилась, все было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе, - сказал представитель пресс-службы. - Как вчера заявил МОК, соответствующие международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта".
Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Все предложенные МОК критерии допуска носят рекомендательный характер, окончательное решение по этому вопросу должны принимать международные спортивные федерации.
С 21 по 23 марта проходил совет World Athletics, который принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики в своей организации после более чем семилетнего отстранения. Российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить им выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение до особого распоряжения.