World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не намерена допускать российских и белорусских спортсменов до турниров под своей эгидой после выхода новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе World Athletics.

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"Позиция World Athletics не изменилась, все было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе, - сказал представитель пресс-службы. - Как вчера заявил МОК, соответствующие международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта".

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Все предложенные МОК критерии допуска носят рекомендательный характер, окончательное решение по этому вопросу должны принимать международные спортивные федерации.